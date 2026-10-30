Profesionales chilenos superaron la alfabetización básica en IA, según Google

Los profesionales chilenos ya superaron la etapa de alfabetización básica en inteligencia artificial y buscan incorporar agentes autónomos a sus rutinas laborales, según la interpretación de Google Cloud de los resultados del estudio "Work: InProgress 2026", presentado este jueves.

La investigación muestra que el 63% de los consultados quiere delegar tareas a estos agentes, pero reconoce que carece de la experiencia técnica necesaria para configurarlos o crearlos. Estas herramientas, a diferencia de los asistentes que responden consultas, pueden ejecutar acciones para cumplir objetivos.

"El estudio demuestra que el profesional chileno superó la etapa de alfabetización básica y busca activamente integrar agentes autónomos a sus rutinas", afirmó Cristian López, gerente general de Google Cloud Chile.

Los resultados también reflejan una valoración favorable de estas tecnologías: el 66% asegura sentirse más confiado en sus funciones al contar con el respaldo de la IA, mientras que un 67% señala que le permite realizar análisis complejos y trabajos de alto nivel.

Aprendizaje por cuenta propia y poca capacitación empresarial

El avance en el uso de inteligencia artificial contrasta con la formación que reciben los trabajadores dentro de sus organizaciones.

El 43% aprende mediante la práctica por cuenta propia y un 34% recurre a contenidos digitales y redes sociales. En cambio, solo el 26% reporta haber recibido capacitaciones formales promovidas por su empresa.

Además, el 67% advierte que su organización no ofrece programas de capacitación regular sobre el uso de IA, una brecha que dificulta pasar de la experimentación individual a una incorporación estructurada en el trabajo.

"El gran desafío estratégico para las empresas en Chile es trascender el uso aislado e informal, convirtiendo esa proactividad individual en una palanca de transformación de negocios sostenible", sostuvo López.

La formación en estas herramientas también ha motivado iniciativas como el programa de capacitación online en inteligencia artificial impulsado por Sence y Microsoft, que contempla aplicaciones en áreas como marketing, ventas y gestión de proyectos.

Interés por los agentes, pero adopción aún limitada

Según el reporte, el 86% de las organizaciones en Chile cuenta con iniciativas o interés en agentes de IA, pero solo un 9% presenta una adopción consolidada, con reglas de uso, supervisión e integración a sus procesos.

En tanto, el 11% de los profesionales consultados trabaja activamente con agentes autónomos, por debajo del 16% registrado en el conjunto de los países latinoamericanos incluidos en la investigación.

La facilidad de acceso también aparece como un factor relevante: el 58% prefiere que estos agentes estén incorporados directamente en las herramientas que utiliza habitualmente para trabajar.

El uso de cuentas personales abre otro desafío

El estudio identifica, además, una distancia entre la incorporación de estas soluciones por parte de los trabajadores y la respuesta de sus empleadores.

El 47% de los profesionales chilenos declara utilizar regularmente agentes de IA personales en su trabajo. Entre quienes emplean soluciones personales para tareas laborales, el 53% no percibe riesgos o los considera muy bajos.

Para justificar el uso de sus propias cuentas, los encuestados mencionan una mayor privacidad, con un 38%, y una mayor facilidad de uso, con un 33%. Se trata de percepciones de los participantes, no de garantías de seguridad acreditadas por la investigación.

El informe identifica esta práctica como "Shadow AI", es decir, el uso de herramientas de inteligencia artificial al margen de los mecanismos institucionales de control, y advierte sobre sus implicancias para la seguridad corporativa.

La necesidad de establecer reglas también ha llegado a otras instituciones del país: la Corte Suprema y la Defensoría Penal Pública definieron lineamientos para el uso de inteligencia artificial, con énfasis en la supervisión humana y los límites a la delegación de decisiones.

Una encuesta centrada en grandes organizaciones

La investigación fue realizada por las consultoras IDC y Provokers para Google Workspace, mediante un cuestionario online aplicado entre junio y julio de 2026.

Participaron 3.200 profesionales de organizaciones con 500 empleados o más, pertenecientes a Brasil, Argentina, Colombia, México y Chile. La muestra chilena contempló 650 entrevistas e incluyó distintos niveles jerárquicos y sectores productivos.

Por su alcance, los resultados describen las experiencias de profesionales de grandes organizaciones y no deben extrapolarse al conjunto de los trabajadores del país ni a las pequeñas y medianas empresas.