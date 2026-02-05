Salarios reales crecieron 2,4% durante el año 2025

Durante diciembre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron en 12 meses alzas de 5,9% y 6,7%, respectivamente

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al ajustar la cifra por la inflación, en el último mes del año pasado el Índice Real de Remuneraciones creció 0,2%, con lo que durante 2025 el incremento efectivo de los salarios fue de 2,4%.

"Por sector económico, comercio, construcción, administración pública e industria manufacturera consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores", explicó el organismo.

Además, el INE destacó que la medición de costos laborales ya incorpora "una nueva cotización a cargo del empleador, la cual se sumará a los aportes patronales ya existentes", de acuerdo a la entrada en vigencia de la ley 21.735, que reformó el sistema previsional, agregando un 1% adicional para un seguro individual y colectivo.