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Tópicos: País | Transportes

Alta congestión en Autopista Central: carga de camión con bebidas cayó en plena ruta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Hubo un cierre total de la autopista, sin embargo, cerca de las 07:10 fue habilitado.

Alta congestión en Autopista Central: carga de camión con bebidas cayó en plena ruta
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La caída de la carga de un camión que transportaba bebidas provocó el corte total de la Ruta 5 durante la mañana de este lunes, llevando a problemas en el tránsito a la altura del Parque O'Higgins.

El hecho ocurrió -por causas que se desconocen- a la altura del kilómetro 2,7, en el sector Rondizzoni.

Esta situación llevó al cierre de la pista de ingreso Pedro Montt que se extendió hasta las 07:15 horas, sin embargo, la congestión se mantiene en el sector.

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