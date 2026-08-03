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Alta congestión en Autopista Central: carga de camión con bebidas cayó en plena ruta
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Hubo un cierre total de la autopista, sin embargo, cerca de las 07:10 fue habilitado.
Hubo un cierre total de la autopista, sin embargo, cerca de las 07:10 fue habilitado.
La caída de la carga de un camión que transportaba bebidas provocó el corte total de la Ruta 5 durante la mañana de este lunes, llevando a problemas en el tránsito a la altura del Parque O'Higgins.
El hecho ocurrió -por causas que se desconocen- a la altura del kilómetro 2,7, en el sector Rondizzoni.
Esta situación llevó al cierre de la pista de ingreso Pedro Montt que se extendió hasta las 07:15 horas, sin embargo, la congestión se mantiene en el sector.