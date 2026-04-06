Más del 90% del total de beneficiarios han postulado a subvención de taxis y transporte escolar

El Gobierno realizó un balance sobre las postulaciones a la subvención de 100.000 pesos mensuales por seis meses para taxis, taxis colectivos y transportistas escolares, medida con la que busca mitigar el alza de los combustibles.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones precisó que ha recibido un total de 117.000 postulaciones lo que representa más del 90% del universo total beneficiario posible de esta subvención. En concreto, se trata de alrededor de 100.000 taxistas y colectiveros y 23.000 transportistas escolares.

La cartera precisó que ahora trabajan en la revisión de quienes quieren optar al beneficio para evitar la duplicidad y que se entregue a quien corresponda. En tanto, para empresas transportistas de regiones, el modelo seguirá de la misma forma; hay un aporte directo, pero relativo según el tipo de contrato.

"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esta inyección específica de recursos, que busca proteger al transporte público, a las personas de clase media que más usan los servicios de transporte público tanto en Santiago como en regiones y aquellos modos de transporte que más afectados se ven por la crisis internacional del petróleo, logren mitigar esta crisis que afecta muy fuertemente al bolsillo", dijo el ministro Luis de Grange.

Asimismo, destacó que "estas ayudas esperamos lograr contenerlas hasta fin de año".

Por su parte, la presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile, Verónica Contreras, abordó el alza de los combustibles y apuntó que "para algunos sí alcanza bien, para otros no tanto. Pero sí lo que tenemos claro es que estamos en una situación como país bien delicado, entonces no hay como muchas opciones de poder pretender más".

"Hay regiones que son más chiquititas y por lo tanto las distancias son más cortas, a ellos les sirve más; en otros que sus distancias son más largas, obvio que ahí se hace como un poco más corto. Pero bueno, la idea es que uno tenga claro que en una situación como en la que estamos es imposible pretender ganar lo que se ganaba antes", sostuvo.

La subvención para los transportistas llegará solamente a través del monedero electrónico de BancoEstado, por lo que es importante los beneficiarios tenerlo vigente.

De todas formas, quienes cumplan con los requisitos y deseen postular aún existe plazo para hacerlo a través de la página web del Ministerio de Transportes.

De Grange aseguró que no hay cambios en la frecuencia de buses

Por otro lado, el ministro De Grange se refirió al anuncio de que los buses articulados, conocidos como "orugas", no transitarán en la noche, reemplazándolos por buses de 12 metros.

No obstante, aseguró que hasta el momento no se han realizado cambios, porque está definido en el plan operacional que se puso en marcha en febrero; mientras, que las modificaciones en este apartido aún no tiene fecha.

"De momento no se ha ejecutado ningún cambio específico ni de frecuencia, ni de tamaño de buses, ni de horario; los planes operacionales están definidos desde febrero pasado", sostuvo.