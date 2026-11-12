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Tópicos: País | Transportes | Autopistas

Empresa austríaca instalará peaje "free flow" en el Túnel Lo Ruiz

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Kapsch TrafficCom fue seleccionada por VíasChile, en el marco del programa "Chile Sin Barreras".

El contrato está valorado en más de 2.900 millones de pesos.

Empresa austríaca instalará peaje
 ATON (archivo)

"El túnel Lo Ruiz es una importante inversión en la infraestructura de movilidad de Santiago", destacó en la nota Mauricio Peña, vicepresidente de Peajes de la firma austríaca para Latinoamérica.

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La empresa austríaca Kapsch TrafficCom, especializada en tecnologías de tráfico, instalará un sistema de peaje electrónico de flujo libre multicarril (MLFF) en el túnel Lo Ruiz, en Santiago, mediante un contrato valorado en unos 2,7 millones de euros (más de 2.900 millones de pesos).

La compañía con sede en Viena informó este jueves que fue seleccionada por VíasChile y que el proyecto forma parte del programa "Chile Sin Barreras".

Este sistema de peajes se integrará en los dos túneles, de aproximadamente 1,5 kilómetros cada uno, bajo el cerro Lo Ruiz.

"El túnel Lo Ruiz es una importante inversión en la infraestructura de movilidad de Santiago", destacó en la nota Mauricio Peña, vicepresidente de Peajes de la firma austríaca para Latinoamérica.

Estos nuevos puntos de cobro "free flow" (de flujo libre) contribuirán, según Peña, a que la nueva infraestructura "funcione a la perfección".

La compañía recuerda que ya ha instalado la tecnología MLFF en el peaje "free flow" en la Ruta del Maipo y en la renovación de todos los pórticos de la Autopista Central.

Con una plantilla de unos 2.700 empleados, la empresa, que cotiza en la Bolsa de Viena, cuenta con filiales y oficinas comerciales en más de 25 países.

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