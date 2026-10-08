Fin de semana largo: proyectan salida de 442 mil vehículos de Santiago

Cerca de 442 mil automóviles abandonarán la capital con motivo del primer fin de semana largo posterior a las celebraciones de Fiestas Patrias.

El pronóstico oficial representa un incremento del 17% en relación con los 378 mil vehículos que salieron de la Región Metropolitana durante las celebraciones dieciocheras, lo que obligó a coordinar medidas especiales de mitigación vial y fiscalización en los principales accesos interurbanos.

Para enfrentar la alta demanda en las pistas, el Gobierno dispuso la implementación del beneficio "peaje a luca" destinado a autos menores. La rebaja operará a partir de las 07.00 horas durante las jornadas de viernes, sábado y lunes, concentrándose preferentemente en la Ruta 5 Sur, la Ruta 68 y la Ruta 78.

"El plan está diseñado para segregar ese tráfico y hacer que los vehículos livianos no coincidan con la mayoría del transporte de carga, y eso permite tener una conducción más tranquila y segura", destacó el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

Carabineros refuerza controles ante balance fatal

De forma paralela al plan del MOP, Carabineros estructuró un plan operativo a nivel nacional que pondrá énfasis en el aumento de la circulación previsto desde las 17.00 horas de este viernes.

El despliegue preventivo se da en un contexto de alta preocupación tras confirmarse que las muertes en el tránsito ya superaron los mil en el país durante el presente año.

Carabineros desplegará servicios preventivos en todo el país tras constatar que "ya en Chile pasamos el umbral de las 1.000 personas fallecidas por siniestros viales". (FOTO: ATON)

"Carabineros tiene una planificación en el cual vamos a estar distribuidos a nivel nacional en las diferentes rutas de desplazamiento, realizando controles vehiculares preventivos y también fiscalizando a todos aquellos conductores que infrinjan la ley", informó el general Víctor Vielma.

En esta línea, alertó que este año "en Chile pasamos el umbral de las 1.000 personas fallecidas por siniestros viales, siendo las principales causas el exceso de velocidad, la conducción no atenta y la imprudencia de los peatones que cruzan en lugares que no están habilitados".

Frente a este escenario, las autoridades y la institución policial reiteraron el llamado a los conductores a revisar el estado mecánico de los automóviles, informarse sobre las condiciones de las vías y anticipar el regreso hacia la capital durante el lunes para no coincidir con las horas de mayor saturación.