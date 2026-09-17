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Tópicos: País | Transportes | Autopistas

MOP negocia con concesionarias rebaja de tarifas y contención de futuras alzas del TAG

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, resaltó que estas conversaciones tienen ciertas dificultades, pues involucran "contratos con distintas empresas y distintos alcances".

"Tenemos 81: algunos negociados hace 30 años y otros hace seis meses", detalló en la misma línea su par de OO.PP., Nicolás Balmaceda.

MOP negocia con concesionarias rebaja de tarifas y contención de futuras alzas del TAG
 ATON (archivo)

"Es una conversación que debe darse en múltiples direcciones y ámbitos", acotó el subsecretario Máximo Pavez.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó este jueves que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene conversaciones con distintas concesionarias para buscar mecanismos que permitan rebajar las tarifas actuales y contener futuras alzas del TAG.

Previamente, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, había indicado en Radio Universo que el Gobierno estaba "trabajando muy activamente al respecto", al tiempo que explicó las dificultades para avanzar hacia un esquema común.

"Las tarifas no son iguales, porque las tenemos bajo Ley de Concesiones. Tenemos 81 contratos: algunos fueron negociados hace 30 años y otros hace seis meses (...) Por lo tanto, unificarlos es muy complejo", aseveró el funcionario.

Sobre tal aspecto de las conversaciones, Pavez planteó desde La Moneda: "Es muy importante entender que el Estado de Chile tiene que comprometer a sus sucesivos gobiernos, en pos de la seriedad y del respeto al Estado de Derecho, lo que incluye el respeto a los contratos vigentes".

Tras confirmar la negociación encabezada por el MOP, el subsecretario también instó a "entender que el entramado de la concesionaria involucra distintos contratos con distintos alcances, con distintas empresas. Por lo tanto, es una conversación que tiene que darse en múltiples direcciones y ámbitos".

Al cierre, reiteró "la voluntad del Gobierno de Chile de poder, conversando junto con las concesionarias en el ámbito del respeto a los contratos vigentes, buscar mecanismos que permitan a todos los usuarios de las carreteras acceder al servicio en mejores condiciones".

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