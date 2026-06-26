Tribunal Ambiental ratificó aprobación de AVO II tras reclamos de vecinos de Ñuñoa

El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación del proyecto Américo Vespucio Oriente II, conocido como AVO II, luego de rechazar dos reclamos presentados por vecinos de Ñuñoa contra la iniciativa.

La obra corresponde al tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes y busca completar el anillo de Américo Vespucio, conectando el norte y el sur de Santiago.

Según informó el tribunal, durante la evaluación ambiental sí fueron consideradas las observaciones ciudadanas presentadas contra el proyecto. Los reclamos apuntaban, entre otros puntos, a posibles problemas en el plan de reasentamiento de vecinos, contaminación del aire, cambios viales, medidas de compensación, áreas verdes y ciclovías.

Sin embargo, el tribunal descartó esos cuestionamientos y sostuvo que los antecedentes entregados durante la evaluación fueron suficientes.

En materia de emisiones, la sentencia concluyó que el proyecto no representa un riesgo para la salud de la población por aumento de contaminantes, incluido el monóxido de carbono.

También validó el sistema de ventilación considerado para los túneles y señaló que no era necesario incorporar filtros adicionales, porque no se superarían los estándares ambientales del área de influencia.

AVO II forma parte del Plan Maestro de Transporte de la Región Metropolitana y tendrá una extensión aproximada de 5,2 kilómetros, con obras subterráneas y superficiales en La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén.

La controversia llegó al Tribunal Ambiental después de que el Comité de Ministros rechazó, en mayo de 2024, los reclamos administrativos presentados contra la Resolución de Calificación Ambiental que aprobó la autopista.

En la decisión participaron la ministra Marcela Godoy Flores, presidenta subrogante del Tribunal; el ministro Cristián López Montecinos; y el exministro Cristián Delpiano Lira. La redacción del fallo estuvo a cargo de Godoy.

El pasado 3 de junio se concretó la conexión entre los túneles de AVO I y AVO II, uno de los hitos relevantes para el avance del proyecto.