Hombre fue arrestado en el Aeropuerto de Santiago: Intentaba trasladar droga a Australia

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves en el Aeropuerto de Santiago tras ser sorprendido intentando trasladar droga en un vuelo con destino a Australia.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía Occidente, el procedimiento se realizó cuando el sujeto, un trabajador externo que prestaba servicios para una línea aérea, se disponía a ingresar una maleta que contenía sustancias ilícitas como equipaje para un viaje internacional.

Fue gracias al trabajo de perros especializados que se logró detectar la droga durante los controles realizados en el terminal aéreo. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la cantidad ni el tipo de droga incautada.

El imputado será formalizado durante la tarde de este jueves, instancia en la que se espera que se entreguen más antecedentes sobre el procedimiento y los cargos que enfrentará.

La Policía de Investigaciones señaló que la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar el alcance de la operación.