Alcalde Vodanovic pide a EFE reconsiderar cancelada estación en tren Santiago-Melipilla

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, solicitó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) -encargada de las obras del futuro tren Santiago-Melipilla- reconsiderar la construcción de una cuarta estación ubicada en la esquina de Camino a Melipilla con Pajaritos, que fue desechada al no existir las condiciones de seguridad debido a la presencia de campamentos.

El diseño actual del proyecto, una de las iniciativas de inversión e infraestructuras más grandes para la comuna, considera tres estaciones en Maipú: Vespucio, Tres Poniente y Ciudad Satélite.

No obstante, el plan original tenía previsto la construcción de la mencionada parada, pero fue cancelada debido a que los campamentos Latinoamericano y Vicente Reyes se encuentran emplazados en ese lugar.

En ese sentido, el alcalde Vodanovic argumentó que el municipio de Maipú ha trabajado en el despeje de los asentamientos irregulares ubicados en el eje de Camino a Melipilla, lo que ha permitido la erradicación de los campamentos El Trébol en diciembre de 2025 y Santa Marta, en febrero de este año.

Asimismo, apuntó que en octubre de este año se llevará a cabo el desalojo del campamento Latinoamericano y la recuperación del eje norte de Camino a Melipilla, mejorando las condiciones de seguridad que permiten reconsiderar la estación en Pajaritos.

"Como Municipio volvemos a solicitar que se reponga la estación del tren Santiago-Melipilla que estaba contemplada en el diseño original del proyecto y que iba a ser construida en el sector donde actualmente está el campamento Latinoamericano, pero fue eliminada por la existencia de este asentamiento irregular", indicó el líder comunal.

"Hoy, gracias al proceso de trabajo y desalojos que hemos desarrollado como municipio, insistiremos en esta reconsideración para mejorar la conectividad de los vecinos de esta área de la comuna y así reconvertir urbanamente todo este eje de Camino a Melipilla", complementó el alcalde Vodanovic.

La solicitud forma parte del Plan Maestro Melitren, proyecto que impulsa la Municipalidad de Maipú junto a Déficit Cero para desarrollar el entorno de las futuras estaciones del tren Santiago-Melipilla con mejor conectividad, equipamiento y espacios públicos.