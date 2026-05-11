EFE Sur proyecta reanudar este martes el servicio por una vía tras descarrilamiento en Chiguayante

La emergencia ferroviaria se desató en la madrugada del sábado, cuando un tren de carga de la empresa Fepasa, que transportaba celulosa hacia la costa del Biobío, volcó nueve de sus carros en las cercanías de la estación Chiguayante. El incidente provocó daños estructurales en la vía y el bloqueo del cruce Santa Sofía.

A través de un comunicado, EFE Sur informó que "durante esta madrugada finalizaron los trabajos de despeje de los carros involucrados en el descarrilo de un tren de carga ocurrido el pasado sábado en las cercanías de la estación Chiguayante, labor que estuvo a cargo de la empresa de carga Fepasa, propietaria del material rodante afectado".

"Tras ello, equipos técnicos de EFE ingresaron de inmediato al sector para iniciar las labores de restauración y habilitación de la infraestructura ferroviaria afectada, trabajos que avanzan de acuerdo con el cronograma definido para la recuperación de la operatividad de los servicios", añadió la empresa.

Así, EFE estima que "durante este martes pueda retomarse la operación de trenes de pasajeros por una vía, permitiendo avanzar gradualmente hacia la normalización del servicio ferroviario, con trabajos complementarios en el resto de las vías que deberán hacerse en horario nocturno por razones de seguridad operacional".

El gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, señaló que "los trabajos se han desarrollado conforme a la planificación establecida, permitiendo avanzar hacia la recuperación de la infraestructura y la habilitación operacional de la vía de manera segura a contar de mañana".

En paralelo, EFE Sur mantuvo durante esta jornada el plan de contingencia para los usuarios de Biotrén Línea 1 y Corto Laja, mediante servicios de buses de acercamiento entre estación Pedro Medina y Concepción.

El alcalde de Chiguayante, Jorge Lozano, aprovechó la contingencia para urgir al Gobierno a habilitar el cruce Pinares, una obra terminada pero aún cerrada al tránsito.

Lozano enfatizó que este accidente, "claramente, abre también una puerta para decir que de una vez por todas tenemos que abrir el cruce Pinares, porque nos damos cuenta que en algunos momentos van a tener que cruzar, van a tener que tapar el cruce Santa Sofía por las maniobras que tienen que realizar y por eso creemos que es la oportunidad para poder abrir este cruce y poder generar un poco de descongestionamiento".