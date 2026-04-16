Trenes eléctricos chinos llegan al Biobío: EFE presentó la nueva flota del Biotrén

🚆 Llegan 10 nuevos trenes para Biotren en el Gran Concepción. Más capacidad (717 pasajeros), mayor velocidad (120 km/h) y mejor seguridad con sistemas anticrash y anticlimber. Monitoreo en tiempo real, accesibilidad universal e información digital a bordo. 🤝 #TrabajandoParaU pic.twitter.com/5gaBRZkVwR

Diez nuevos trenes eléctricos fabricados en China ya están en fase de pruebas en Chile y serán destinados al servicio del Biotrén en la Región del Biobío.

Las unidades, desarrolladas por el consorcio chino CRRC-Sifang, buscan mejorar la capacidad de transporte entre Concepción y Coronel, una de las rutas con mayor demanda del sistema ferroviario, beneficiando a miles de pasajeros diarios.

Más capacidad para una ruta clave del Biobío

La incorporación de estos trenes eléctricos apunta a reforzar la operación de la Línea 2 del Biotrén, que conecta Coronel con Concepción.

Actualmente, este servicio moviliza más de 50 mil pasajeros al día y durante 2025 superó los 11 millones de viajes, concentrando cerca del 90% de la demanda del sistema.

Con la nueva flota, se espera duplicar la capacidad en horarios punta, además de permitir trenes dobles y una mayor frecuencia. Esto responde a una necesidad concreta de los usuarios que diariamente se trasladan entre ambas ciudades.

Tecnología china para el transporte ferroviario en Chile

Los trenes fueron fabricados por CRRC-Sifang, una de las principales empresas del sector ferroviario en China.

Cada unidad tiene capacidad para 717 pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Además, incorporan tecnología enfocada en la experiencia del usuario:

Pantallas interiores y exteriores con información en tiempo real

Sistemas de megafonía con ajuste automático según el ruido ambiente

Mapas digitales del recorrido

Accesibilidad universal para personas con movilidad reducida

Estas características posicionan a los trenes eléctricos como una mejora relevante en el estándar del transporte ferroviario en Chile.

Proceso de pruebas antes de su operación

Actualmente, los trenes se encuentran en etapa de pruebas estáticas, que luego darán paso a evaluaciones dinámicas.

Estos procesos son clave para verificar el funcionamiento de los sistemas, la seguridad y el desempeño en condiciones reales antes de su entrada en operación.

La presentación oficial contó con autoridades como el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman; y el presidente de EFE, Eric Martin.

Inversión y proyección del sistema ferroviario

La adquisición de estos trenes eléctricos implicó una inversión cercana a los 60 millones de dólares.

El proyecto forma parte del proceso de modernización del transporte ferroviario en Chile, donde la colaboración con China ha sido clave en la incorporación de nuevas tecnologías y material rodante.

Para los usuarios del Biotrén, el cambio se traducirá en mayor comodidad, mejor información durante el viaje y una reducción en los tiempos de espera, especialmente en horas punta.