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Tópicos: País | Transportes | Metro

Con nuevas estaciones en L3: Peñalolén y La Reina proponen a Transportes expandir el Metro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La idea contempla ampliaciones hacia la estación Hospital Militar y luego al sur por la Avenida Consistorial, más la construcción de una nueva vía por Departamental.

Con nuevas estaciones en L3: Peñalolén y La Reina proponen a Transportes expandir el Metro
 Alcaldías de Peñalolén y La Reina

Actualmente, ambas comunas solo cuentan con presencia de Metro en sus límites poniente, a excepción por la estación Castillo Velasco en La Reina.

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Los alcaldes de Peñalolén y La Reina, Miguel Concha (FA) y José Manuel Palacios (UDI), se reunieron con el ministro de Transportes, Louis de Grange, para proponerle extender el Metro con nuevas estaciones para reforzar la conectividad vial de las mencionadas comunas.

La propuesta se enfoca en alivianar el transporte de sectores de ambas zonas que tienen alta demanda de trayectos, que -según los alcaldes- pueden superar, en promedio, la hora y media en hora punta. 

Por ello, en una primera fase se plantea la extensión de la Línea 3 hacia el Hospital Militar de La Reina, y luego al sur por Av. Consistorial, incorporando dos nuevas estaciones: Arrieta y Consistorial, donde ésta estaría emplazada donde se encuentra la manzana municipal de Peñalolén.

En una segunda etapa, se proyecta la construcción de una nueva línea que transcurra por Av. Departamental, con estaciones como Los Cerezos y San Luis; y, finalmente, la tercera y última fase considera nuevamente la extensión de la Línea 3 hacia el sur por Consistorial, sumando estaciones como Los Viñedos y Quebrada de Macul, además de una futura combinación que conecte con la segunda etapa propuesta.

Actualmente, ambas comunas solo cuentan con presencia de Metro en sus límites poniente, a excepción por la estación Castillo Velasco en La Reina.

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"Lo que necesitamos ahora es voluntad política para avanzar en este proyecto, que tiene un trabajo técnico detrás planificado y una visión clara", dijo el jefe comunal de Peñalolén, Miguel Concha (FA).

Alcaldes agradecen reunión y abogan por cambios con "voluntad política"

El alcalde Concha expresó que Peñalolén "tiene una urgencia que no resiste más postergaciones, que es mejorar la conectividad vial. No es justo que una comuna de cerca de 250.000 personas tenga limitadas opciones de movilidad, ni que incluso al interior los trayectos sean tan largos. Esto tiene que cambiar".

"Hay traslados que superan incluso una hora y media, y eso deteriora la calidad de vida de nuestros vecinos. Lo que necesitamos ahora es voluntad política para avanzar en este proyecto, que tiene un trabajo técnico detrás planificado y una visión clara de cómo se puede integrar mejor a nuestra comuna a la red de transporte", agregó.

Por su parte, el alcalde Palacios afirmó estar "muy contento con el resultado de la reunión con el ministro de Transportes: primero, porque entiende que, para los vecinos de La Reina y Peñalolén, es prioridad la conectividad a través de un Metro, con espacios estratégicos como el Aeródromo Tobalaba y Hospital Militar".

"Y segundo, (comprende) conectar las familias con el transporte público, lo cual permitirá reducir los tiempos de traslados. Esto sería un sueño para cientos de personas", aseguró.

 

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"Es prioridad la conectividad a través de un Metro, con espacios estratégicos como el Aeródromo Tobalaba y Hospital Militar", expresó, en tanto, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI).

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