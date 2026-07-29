Incendio en Metro Santa Isabel reabre debate sobre uso de vagones antiguos

Luego de que un vagón se incendiara al interior de la estación Santa Isabel del Metro, se reabrió el debate sobre la potencial peligrosidad de los trenes antiguos que hasta el día de hoy operan en el sistema.

El vagón NS-74, el modelo que se incendió esta semana, es el más antiguo de toda la red y contiene asbesto encapsulado, por lo que son sometidos periódicamente a mantenciones.

La presencia de este mineral podría ocasionar problemas en la salud de las personas en caso de que un vagón sufra problemas graves.

En este contexto, el académico de la Universidad de Santiago y magíster en Seguridad Industrial, Mario Pinto, dijo en Una Nueva Mañana que, "al momento de que esto tenga asbesto, el retiro o el aseo del lugar no es algo sencillo".

"No es que se pueda ir con una pala y recoger, sino que es todo un protocolo de seguridad debido a que se trata como un residuo peligroso. Entonces, tiene que estar aislado el lugar y tiene que haber un sistema de aspiración, un sistema de aislamiento, y después de eso llevarlo a un retiro dispositivo final que sea especializado; todo (manipulado) por empresas certificadas", señaló.

Sobre por qué los vagones tienen asbesto, Pinto explicó que "muchas veces y, antiguamente, (la sustancia) se utilizaba como aislante, por lo que puede que esté encapsulado entre medio de las paredes. Cuando se trabaja con sierra, el tratar de abrir paredes o el techo es en donde pudiese estar encontrado el asbesto".

"Del 2008 en adelante se empieza a aplicar la norma de que no puede existir asbesto en las techumbres. Eso significa que, del 2008 hacia atrás, la mayoría de los galpones tiene toda su techumbre con asbesto y son lugares de trabajo. Posteriormente, se descubre que este material es peligroso y provoca este trastorno o esta enfermedad pulmonar, y a eso se mantiene (actualmente) la regulación", detalló.

"Ahora, si está encapsulado, no hay problema con él. Si lo está dentro de un dispositivo hermético, sólido, sin que tenga porosidad por donde pudiese salir el polvo, no hay problema (...). Además, el asbesto, como es un familiar del sílice, no reacciona con el fuego", sostuvo el experto.

Sin embargo, "lo que sí se puede encender es el recubrimiento y, al estar al aire, se genera finalmente la exposición del asbesto, donde pudiese generarse la exposición peligrosa para las personas", alertó.

De todos modos, Metro comunicó que, por el momento, no se ha detectado "asbesto en suspensión" tras el incidente.