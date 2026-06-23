Línea 5 de Metro vuelve a estar disponible tras cierre de ocho estaciones

Metro informó a través de sus redes sociales que la normalización del servicio de Línea 5, luego que ocho estaciones fueran cerradas.

Las afectadas fueron las estaciones Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cummung, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.

Se incluyó también la cancelación de combinaciones con la Línea 2 en Santa Ana y con la Línea 3 en Plaza de Armas.