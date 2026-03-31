Metro inicia pruebas de puertas en estación Neptuno en medio de modernización de Línea 1

Metro inició este martes las pruebas técnicas de las puertas de andén en la estación Neptuno de Línea 1, luego de instalar 27 módulos en el andén.

La inspección estuvo encabezada por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al gerente general de la empresa, Felipe Bravo.

Según informó Metro, el proceso de pruebas contempla distintas etapas antes de su entrada en operación. "Primero evaluamos apertura y cierre, luego realizamos pruebas con trenes vacíos y posteriormente lo haremos con pasajeros, para validar todos los sistemas antes de su entrada en operación definitiva", explicó Bravo.

La iniciativa forma parte del Plan de Modernización de la red y considera la instalación de este sistema en la Línea 1, siguiendo el estándar ya presente en las líneas 3 y 6.

El ministro de Grange señaló que "este tipo de proyectos robustece la red de Metro de Santiago y eleva su posición como uno de los mejores servicios a nivel mundial. Las nuevas puertas en andén entregarán mayor seguridad a los usuarios, ya que evitarán que se produzcan interrupciones en la operación producto de situaciones que ocurran en las vías. Además, la inclusión de esta tecnología permitirá ordenar el acceso a los trenes".

El proyecto considera una inversión de 187,7 millones de dólares y su implementación completa en Línea 1 está prevista para 2028.

El gerente general de Metro destacó que "este es un proyecto de alto estándar internacional. Diversos metros del mundo están incorporando puertas de andén en líneas existentes, y nosotros estamos avanzando en esa misma dirección, con un elemento diferenciador muy relevante: lo estamos haciendo sin detener la operación de Línea 1".

El próximo paso será la instalación en el andén sur de la estación San Pablo, para luego continuar con el resto de la línea. Metro proyecta que seis estaciones estarán operativas con este sistema hacia fines de 2026, mientras que los tiempos de montaje podrían reducirse a cerca de tres semanas por andén a medida que avance el proyecto.