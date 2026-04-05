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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 4

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La operación estuvo pausada por más de una hora debido a la presencia de una persona en la vía.

Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 4
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Metro de Santiago normalizó la operación en la Línea 4, que se mantuvo suspendida por más de una hora la tarde noche de este domingo.

La presencia de una persona en la vía obligó a interrumpir el servicio en nueve estaciones, incluidas las combinaciones en Vicuña Mackenna (L4A) y Vicente Valdés (L5).

Las demás estaciones cerradas fueron Las Torres, Macul, Rojas Magallanes, Trinidad, Los Quillayes, Elisa Correa y San José de la Estrella.

Durante la contingencia, la Red Metropolitana de Movilidad dispuso la circulación de buses Apoyo Metro en paralelo a la Línea 4.

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