Metro informa cierre de ocho estaciones en la Línea 5

Metro informó a través de sus redes sociales que ocho estaciones en la Línea 5 se mantienen cerradas.

Las afectadas son las estaciones Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cummung, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.

Se incluye también la cancelación de combinaciones con la Línea 2 en Santa Ana y con la Línea 3 en Plaza de Armas.