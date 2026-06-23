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Metro informa cierre de ocho estaciones en la Línea 5
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Autor: Redacción Cooperativa
El servicio está interrumpido entre Lo Prado y Bellas Artes.
El servicio está interrumpido entre Lo Prado y Bellas Artes.
Metro informó a través de sus redes sociales que ocho estaciones en la Línea 5 se mantienen cerradas.
Las afectadas son las estaciones Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cummung, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.
Se incluye también la cancelación de combinaciones con la Línea 2 en Santa Ana y con la Línea 3 en Plaza de Armas.