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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro informa cierre de ocho estaciones en la Línea 5

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El servicio está interrumpido entre Lo Prado y Bellas Artes.

Metro informa cierre de ocho estaciones en la Línea 5
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Metro informó a través de sus redes sociales que ocho estaciones en la Línea 5 se mantienen cerradas.

Las afectadas son las estaciones Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal, Cummung, Santa Ana, Plaza de Armas y Bellas Artes.

Se incluye también la cancelación de combinaciones con la Línea 2 en Santa Ana y con la Línea 3 en Plaza de Armas.

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