Metro inicia obras de Línea 9: Tendrá 27 estaciones y beneficiará a dos millones de personas

El Metro de Santiago inició este martes oficialmente las obras de construcción de la esperada Línea 9, cuyos 27 kilómetros de extensión conectarán a las comunas de Recoleta y Puente Alto; y beneficiarán a más de dos millones de personas.

La ceremonia de inicio se llevó a cabo en la comuna de La Pintana, donde se construirán los futuros talleres de la Línea 9, y contó con la participación del Presidente Gabriel Boric.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la ceremonia de inicio de obras de la Línea 9 del Metro de Santiago. https://t.co/8jQDKz0s0c — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 19, 2025

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, detalló que la nueva línea contará con 26 estaciones: "Partirá en la estación Cal y Canto, que se va a transformar en una combinación cuádruple: además de la Línea 2 y 3, (la estación) va a recibir a futuro la Línea 7, que está en construcción, y también va a conectar con esta Línea 9. Será un hub desde donde los usuarios se podrán distribuir a distintas líneas".

"La Línea 9 luego irá pasando por el centro de Santiago, conectará con la Línea 1 en Santa Lucía y, posteriormente, seguirá derecho por el eje Santa Rosa hasta llegar a La Pintana. Vamos a tener varias estaciones: tres en La Pintana, y luego vamos a enfilar hacia Bajos de Mena, donde tendremos dos estaciones, doblando hacia Puente Alto para terminar en la Plaza de Armas de Puente Alto, conectándonos con la Línea 4", indicó.

El presidente de Metro precisó que se proyecta la construcción de la primera fase de la Línea 9 para 2030, la segunda etapa para 2032 y, finalmente, el tramo quedará finalizado en 2034: "Esto es una tarea de estado, que supera a los Gobiernos, es el fiel reflejo de lo que es una política de Estado, un proyecto de Estado que cambian vidas", destacó.

El proyecto representa una inversión superior a los 2.700 millones de dólares y se estima generará cerca de 20.000 empleos durante su construcción.