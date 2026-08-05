Metro sufrió servicio parcial en Línea 5 por "conducta imprudente de pasajero"

Metro de Santiago confirmó que el servicio en la Línea 5 se encuentra normalizado tras una interrupción ocurrida la tarde de este miércoles.

La alteración en la frecuencia se originó pasadas las 17.00 horas debido a una "conducta imprudente de un pasajero que baja a la vía entre las estaciones Carlos Valdovinos y Rodrigo de Araya".

Esta situación obligó a los equipos de seguridad a intervenir para retirar a la persona y asegurar la circulación, lo que provocó que el servicio operara de forma parcial únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble. Pese a que todas las estaciones ya están abiertas, la empresa advirtió que la "frecuencia habitual de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse".