Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago12.3°
Humedad72%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Michi Bip": La nueva tarjeta de Metro que se agotó en horas y tendrá segunda edición

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Metro de Santiago
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Paulina del Campo, gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad del Metro de Santiago, entregó detalles sobre el éxito del lanzamiento de la nueva tarjeta "Michi Bip", cuya primera partida de 10 mil unidades se agotó en horas y ya se trabaja en una segunda fecha de ventas para quienes no alcanzaron a obtenerla.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la funcionaria reveló que tras el inicio de la venta de esta nueva edición "se generaron algunas filas y mucha gente estuvo preguntando por la tarjeta. Generó muchísimo interés, lo que viene a demostrar que efectivamente este es un producto que se ha convertido en casi un objeto de colección para muchas personas".

"Nosotros ya hemos anunciado hoy que vamos a volver a hacer una segunda edición por todas para que todos los que se quedaron sin poder obtener su "Michi bip" lo puedan hacer prontamente", adelantó la periodista en Cooperativa.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados