Paulina del Campo, gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad del Metro de Santiago, entregó detalles sobre el éxito del lanzamiento de la nueva tarjeta "Michi Bip", cuya primera partida de 10 mil unidades se agotó en horas y ya se trabaja en una segunda fecha de ventas para quienes no alcanzaron a obtenerla.
En conversación con Lo Que Queda del Día, la funcionaria reveló que tras el inicio de la venta de esta nueva edición "se generaron algunas filas y mucha gente estuvo preguntando por la tarjeta. Generó muchísimo interés, lo que viene a demostrar que efectivamente este es un producto que se ha convertido en casi un objeto de colección para muchas personas".
"Nosotros ya hemos anunciado hoy que vamos a volver a hacer una segunda edición por todas para que todos los que se quedaron sin poder obtener su "Michi bip" lo puedan hacer prontamente", adelantó la periodista en Cooperativa.