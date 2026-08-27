Paulina del Campo, gerenta de Comunicaciones y Sostenibilidad del Metro de Santiago, entregó detalles sobre el éxito del lanzamiento de la nueva tarjeta "Michi Bip", cuya primera partida de 10 mil unidades se agotó en horas y ya se trabaja en una segunda fecha de ventas para quienes no alcanzaron a obtenerla.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la funcionaria reveló que tras el inicio de la venta de esta nueva edición "se generaron algunas filas y mucha gente estuvo preguntando por la tarjeta. Generó muchísimo interés, lo que viene a demostrar que efectivamente este es un producto que se ha convertido en casi un objeto de colección para muchas personas".

"Nosotros ya hemos anunciado hoy que vamos a volver a hacer una segunda edición por todas para que todos los que se quedaron sin poder obtener su "Michi bip" lo puedan hacer prontamente", adelantó la periodista en Cooperativa.

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