Laura Flores, gerenta general de la agencia iProspect, perteneciente al grupo Dentsu en Chile, tomó distancia de la mirada "pesimista" de Bill Gates, quien advirtió que la transición hacia la era de la Inteligencia Artificial "será uno de los períodos más turbulentos de la historia humana".

"La IA podría reemplazar trabajo cognitivo humano en múltiples industrias, y no hay un plan para enfrentar la convulsión social, política y económica que está a punto de generar", fue parte de lo planteado por el fundador de Microsoft en una entrevista reciente con el New York Times.

Después de que Dentsu publicara un estudio sobre los eventuales efectos de la IA en las marcas en 10 años más, la experta reconoció en Una Nueva Mañana de Cooperativa que esta tecnología "avanza muy rápido y de forma muy colaborativa a nivel global, y esto hace que sea difícil de controlar o anticipar", convirtiéndose en "un gran desafío en términos de regulación".

En el intertanto, la académica de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile apuntó que "nos toca esperar que se tomen las mejores decisiones posibles para la humanidad" en las negociaciones entre Estados y las grandes tecnológicas, "pero en el día a día, la recomendación es mantenerse lo más actualizado, e ir probando todas las herramientas para no ser solamente un espectador, sino que formarse una propia visión".

Con todo, Flores dijo tener la convicción de que, bajo el dominio de la IA, los próximos 10 años serán mejores, y consideró que la visión de Gates sobre la materia "es un poco pesimista".

LEER ARTICULO COMPLETO