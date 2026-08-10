Pasajeros acusan larga espera y atochamientos en L1 del Metro

PRECAUCIÓN (07:50) Fuego afecta área de paisajismo del bandejón central de Alameda, altura calle #Maipú . Humo afecta de manera intermitente la calzada sur. Bomberos se desplaza al lugar #Santiago pic.twitter.com/osVb7s9pKe

Pasajeros del Metro en la Línea 1 acusan largas esperas y atochamientos mayores a los habituales en la hora punta de la mañana de este lunes.

Metro informó en sus redes sociales que el problema surgió luego de que un tren debiera continuar sin pasajeros en la estación Unión Latinoamericana.

¿La razón? Fuego en un arbolado ubicado en el exterior de dicha estación que fue controlado. Metro reportó el restablecimiento del servicio.