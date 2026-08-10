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Tópicos: País | Transportes | Metro

Pasajeros acusan larga espera y atochamientos en L1 del Metro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Un incendio en el exterior, en un arbolado, provocó que un tren en estación Unión Latinoamericana continuara sin pasajeros.

Pasajeros acusan larga espera y atochamientos en L1 del Metro
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Pasajeros del Metro en la Línea 1 acusan largas esperas y atochamientos mayores a los habituales en la hora punta de la mañana de este lunes.

Metro informó en sus redes sociales que el problema surgió luego de que un tren debiera continuar sin pasajeros en la estación Unión Latinoamericana.

¿La razón? Fuego en un arbolado ubicado en el exterior de dicha estación que fue controlado. Metro reportó el restablecimiento del servicio.

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