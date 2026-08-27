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García Basso le dedicó la victoria a Buljubasich: Es para él, porque me dio la confianza

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Luego de la victoria de Universidad Católica ante Coquimbo Unido, el defensor Agustín García Basso manifestó su felicidad por sumar de a tres y reencontrarse con la actividad tras meses sin jugar. El flamante zaguero cruzado destacó la tranquilidad del equipo para revertir el trámite en el segundo tiempo bajo las instrucciones de Daniel Garnero, resaltó su rápida adaptación al plantel y aprovechó la instancia para dedicarle el triunfo a José María Buljubasich por haber confiado en él y gestionar su llegada a la institución.

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