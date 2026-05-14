Taxis gratuitos: Metro explicó cómo funciona el apoyo a pasajeros ante fallas en ascensores

Ante las reiteradas fallas en ascensores y escaleras mecánicas de algunas estaciones, Metro de Santiago explicó las medidas de apoyo disponibles para personas con movilidad reducida cuando estos equipos se encuentran fuera de servicio.

El gerente general de la empresa, Felipe Bravo, señaló en conversación con Meganoticias que los pasajeros pueden solicitar ayuda directamente al personal de Metro o comunicarse a través de los canales de asistencia habilitados.

Según explicó, una de las alternativas consiste en gestionar taxis gratuitos para trasladar a las personas hacia otra estación que sí tenga ascensores o escaleras mecánicas funcionando. "Personal de Metro la va a atender y le va a buscar una solución", indicó, junto con precisar que también se evalúan otras opciones dependiendo de cada caso.

Bravo reconoció que las fallas afectan especialmente a adultos mayores, personas en silla de ruedas y padres que se movilizan con coches de bebé. Además, aseguró que este beneficio no es nuevo y que existe desde hace varios años.

La empresa también cuenta con equipos móviles conocidos como "Super Track", que permiten ayudar a personas en silla de ruedas a subir escaleras cuando no hay ascensores operativos.

Bravo aseguró que estas medidas buscan evitar que los pasajeros intenten resolver la situación por su cuenta, ya que eso podría provocar accidentes.

Desde Metro además reconocieron un aumento en las fallas de ascensores y escaleras mecánicas durante las últimas semanas. Según explicó Bravo, algunos equipos pueden permanecer fuera de servicio durante varios días o incluso semanas debido a la importación de repuestos específicos.

La empresa recordó que el estado de ascensores y escaleras puede revisarse en tiempo real tanto en su sitio web oficial como en la aplicación móvil de Metro.