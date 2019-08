Una pasajera realizó una denuncia en Twitter sobre el mal uso de los ascensores del Metro. Se trata de Daniela Oberreuter (@DaniObv). "Un clásico en @metrodesantiago es que mucha gente no respeta la preferencia en los ascensores, incluso con escaleras mecánicas al lado! Esto me pasaba embarazada, me pasa cada vez que ando con el coche y veo como le pasa a personas con movilidad reducida también", escribió con la imagen. Metro de Santiago lo lamentó. "Daniela, es por eso que reforzamos nuestros mensajes para mantener una buena actitud y respetar a quienes más necesitan los ascensores y asientos preferenciales".

