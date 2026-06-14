Entra en vigor la nueva ley antievasión: Limita acceso a beneficios sociales y prohíbe ingreso a estadios

Esta semana entró en vigor la nueva Ley Antievasión del Ministerio de Transportes, que reemplaza a la Ley 21.817 del año pasado, conocida como "Paga tu pasaje", y que contempla sanciones como límite al acceso a beneficios sociales y la prohibición de ingreso a estadios.

Desde la cartera explicaron que la medida busca contrarrestar las pérdidas por más de 200 millones de dólares que genera la evasión en el transporte público en Santiago, que llega al 35%.

Según datos de la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) de 2024, de un total de 28.365 evasores, el 64,37% no se presentó ante el tribunal respectivo, y un 65% no pagó la multa cursada, consignó El Mercurio.

Para enfrentar la problemática, el Ministerio de Transportes enfatizó que la nueva ley busca incrementar y hacer efectivas las multas y sanciones a los evasores, fortalecer la fiscalización y restringir los beneficios estatales a quienes no paguen el pasaje.

La cartera aseguró que la implementación de esta normativa será progresiva y que las metodologías tecnológicas cuentan con plazo de hasta un año para ser aplicadas.

Nuevo "Registro de Evasores"

La nueva ley, que actualiza el Registro de Evasores, limita el acceso a beneficios sociales para los infractores, prohíbe que puedan obtener o renovar el pasaporte, y modifica la Ley de Migración y Extranjería para que sus solicitudes de residencia sean rechazadas.

El Registro de Evasores, que actualmente cuenta con 20.849 personas inscritas, se limpiaba cada tres años anteriormente, pero ahora la permanencia será de cinco años.

La nueva ley permite centralizar la información de quienes sean sorprendidos sin validar la tarjeta bip, pero también habilita la suspensión de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) o la Tarjeta Adulto Mayor (TAM).

Asimismo, el Registro de Evasores prohíbe a los infractores la venta de entradas a eventos de fútbol profesional y el ingreso a los recintos deportivos. Para aplicar la medida, Transportes explicó que remitirá, de manera periódica, la nómina de quienes sean incorporados al Ministerio de Seguridad Pública.