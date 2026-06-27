Más de 142 mil vehículos salieron de Santiago en inicio del fin de semana largo

Más de 142 mil vehículos abandonaron la Región Metropolitana durante el inicio del fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo, según el primer balance de tránsito entregado por Carabineros.

De acuerdo con la institución, entre las 18:00 y las 23:59 horas del viernes salieron de la capital 142.811 vehículos por las principales rutas del país.

En paralelo, Carabineros realizó más de 11.000 fiscalizaciones y más de 3.000 exámenes toxicológicos, procedimientos que dejaron 28 personas detenidas y cerca de 180 infracciones de tránsito cursadas.

El balance también dio cuenta de 16 accidentes de tránsito durante el mismo periodo, con una persona fallecida.

Para este sábado, las autoridades proyectaron la salida de otros 127 mil vehículos desde la Región Metropolitana, con un mayor flujo entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Además, se aplicó gestión tarifaria entre las 07:00 y las 10:00 horas en los peajes Lo Prado, Zapata y Las Vegas, junto con restricción para camiones entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Carabineros continuará realizando controles preventivos durante el fin de semana largo, en medio del aumento de desplazamientos.