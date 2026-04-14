Transportistas advierten "ruptura" en la cadena de suministros ante nueva alza de combustibles

El precio de los combustibles registrará una nueva variación a partir de este jueves, lo que encendió alertas en distintos gremios del transporte, que advirtieron efectos en la cadena de abastecimiento y en el costo de vida.

Desde el sector de carga, el presidente de Chile Transporte, Raúl Clavero, sostuvo que el aumento del diésel podría tener consecuencias directas en la distribución de productos.

"Las consecuencias que vamos a tener es la ruptura de la cadena de abastecimiento del país, que es la columna vertebral. Por cada kilómetro que recorremos, perdemos entre 250 y 300 pesos", afirmó.

El dirigente agregó que es necesario que las empresas generadoras de carga asuman el mayor costo: "De lo contrario, inevitablemente, la cadena de abastecimiento se va a romper".

En paralelo, se reportaron dificultades en la postulación al bono destinado a taxis colectivos, situación que, según el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Héctor Sandoval, se ha ido normalizando en las últimas horas. Tras reunirse con el ministro de Transportes, señaló que quienes tuvieron problemas contarán con un plazo adicional para completar el proceso.

Desde el transporte interurbano, la gerente general de la Asociación de Buses Interprovinciales, Carolina Navarrete, advirtió que las medidas anunciadas hasta ahora son insuficientes y no descartó alzas en pasajes.

"Cada alza en los combustibles impacta directamente al transporte interurbano y al bolsillo de millones de personas (...) si no hay medidas reales y oportunas, este nuevo aumento terminará traspasándose a las tarifas", indicó.

En el ámbito económico, el economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, proyectó efectos inflacionarios en el corto y mediano plazo. "Para abril y mayo podríamos ver variaciones de la inflación entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales por sobre lo habitual, y hacia junio o julio entre 0,5 y 1,5 puntos adicionales", explicó.

En este contexto, el tipo de cambio se ha mantenido a la baja en el país, en torno a los 886 pesos, impulsado en parte por el alza del cobre en mercados internacionales. En paralelo, el precio del petróleo registra una caída, en medio de eventuales acercamientos en el escenario internacional.