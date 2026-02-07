En este último capítulo de la cuarta temporada de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien detalló los avances del Plan de Emergencia Habitacional y explicó que, hasta el cierre de 2025, se han entregado un total de 247 mil viviendas, buscando cumplir la meta de 260 mil autoimpuesta por el Gobierno.

También conversamos con la encargada nacional del Plan de Emergencia Habitacional, Daniela Flisfisch, quien detalló que a la entrega de dichos inmuebles se suman 18.479 viviendas actualmente en ejecución y más de 69.000 con subsidios asignados listas para iniciar su construcción.

El ministro Montes también destacó que Chile está potenciando la industria de vivienda industrializada, inspirándose en modelos internacionales como el de Turquía, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de entre 30.000 y 50.000 viviendas anuales bajo esta modalidad.

