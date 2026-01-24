Síguenos:
Partamos por Casa: OHiggins superó su meta en el Plan de Emergencia Habitacional

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, celebramos la superación de la meta del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de O'Higgins, con un total de 14.690 viviendas entregadas. Conversamos sobre esto con el seremi Luis Barboza y con el director del Serviu, Omar Gutiérrez.

También hablamos sobre el proyecto "Creando valor en la movilidad social", que impulsan el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Universidad de Santiago de Chile, con la finalidad de formar a dirigentes sociales.

