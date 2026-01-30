Poduje explica su polémica advertencia a ecologistas: "Tenemos que hacer cortafuegos"

El futuro ministro de Vivienda de Kast, Iván Poduje, explicó esta jornada la polémica advertencia que hizo a quienes "le dan más importancia a los árboles que a las personas" en los proyectos habitacionales y de reconstrucción.

La declaración la hizo el jueves durante el seminario "En tiempos de resiliencia y reconstrucción", organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Biobío. Allí, Poduje criticó la paralización de proyectos por flora, fauna y hallazgos arqueológicos, lo que provocó un tenso cruce con un académico de la casa de estudios.

En dicho intercambio, el próximo titular de Vivienda afirmó que usarán "la ley de catástrofes" para que no ocurra dicha paralización y avisó que, en lo que se refiere a reconstrucciones en zona de riesgo, "si le dan más importancia a los árboles que a las personas, a ustedes los vamos a enfrentar y nos vamos a ir a juicio si es necesario".

En este contexto, Poduje abordó nuevamente sus dichos y los explicó durante su visita a Lirquén, una de las zonas más afectadas por los siniestros en el Biobío: "El Gran Concepción está rodeado de árboles y bosques, y lo que nos ha pasado otras veces es que entran a la zona urbana", afirmó.

"Entonces, para proteger a las familias -a las que vamos a hacer la construcción-, vamos a cortar esos árboles, porque suponen un riesgo", indicó.

"Lo que yo decía es que, si alguien se puede oponer en el punto de vista ecológico, nosotros no podemos dejar de cortar árboles si es que pone en riesgo a la familia", enfatizó Poduje.

"Acá tuvimos un incendio devastador con fallecidos y tenemos que hacer los cortafuegos. Y si aparece una persona que encuentra un valor ecológico en un pino, en un eucalipto o en el árbol que sea, tenemos la facultad del estado de emergencia para salvar la vida de las personas, que es la prioridad", agregó el futuro ministro de Vivienda.