WhatsApp establece límite de mensajes gratuitos: ¿A quiénes afecta?
El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que no existe una tarifa única para todos los países.
El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que no existe una tarifa única para todos los países.
WhatsApp comenzó octubre con un nuevo límite de mensajes gratuitos, tras establecer que algunos envíos que superen las 1.000 unidades mensuales comenzarán a generar un cobro.
Sin embargo, el cambio no aplica a todos los usuarios de WhatsApp, sino específicamente a quienes utilizan WhatsApp Business Platform, la herramienta destinada a gestionar comunicaciones con clientes a gran escala.
Desde este 1 de octubre, cada número empresarial cuenta con 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes y, una vez superado ese límite, los envíos adicionales tendrán un costo.
El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que no existe una tarifa única para todos los países.
En Chile, algunas estimaciones publicadas previamente situaron el costo de cada mensaje adicional entre $15 y $22, aunque el monto puede variar según las condiciones establecidas por Meta.
Así, el cambio no significa que WhatsApp haya comenzado a cobrar por las conversaciones habituales, sino que modifica las condiciones de uso de sus herramientas para empresas.