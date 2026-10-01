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Tópicos: País

WhatsApp establece límite de mensajes gratuitos: ¿A quiénes afecta?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que no existe una tarifa única para todos los países.

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WhatsApp comenzó octubre con un nuevo límite de mensajes gratuitos, tras establecer que algunos envíos que superen las 1.000 unidades mensuales comenzarán a generar un cobro.

Sin embargo, el cambio no aplica a todos los usuarios de WhatsApp, sino específicamente a quienes utilizan WhatsApp Business Platform, la herramienta destinada a gestionar comunicaciones con clientes a gran escala.

Desde este 1 de octubre, cada número empresarial cuenta con 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes y, una vez superado ese límite, los envíos adicionales tendrán un costo.

El valor dependerá del mercado y de la categoría del mensaje, por lo que no existe una tarifa única para todos los países.

En Chile, algunas estimaciones publicadas previamente situaron el costo de cada mensaje adicional entre $15 y $22, aunque el monto puede variar según las condiciones establecidas por Meta.

Así, el cambio no significa que WhatsApp haya comenzado a cobrar por las conversaciones habituales, sino que modifica las condiciones de uso de sus herramientas para empresas.

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