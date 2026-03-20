Día de la Astronomía 2026: Revisa las actividades gratuitas

Chile celebrará este 21 de marzo el Día de la Astronomía 2026, una fecha que busca acercar esta ciencia a la ciudadanía y relevar la importancia de los cielos del país para la observación astronómica a nivel mundial.

En ese contexto, durante lo que resta de marzo se desplegará una amplia programación de actividades gratuitas bajo el lema "Chile cuida su cielo", con iniciativas en distintas regiones del país y pensadas para públicos de todas las edades.

La cartelera incluye exposiciones, charlas, talleres, encuentros, concursos y jornadas de observación astronómica, lo que permitirá a las personas acercarse de manera práctica y educativa a esta disciplina.

A lo anterior se suman panoramas impulsados por centros especializados, como el Observatorio Europeo Austral (ESO), que ofrecerá tours nocturnos para conocer sus instalaciones, y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), que realizará talleres y actividades de observación con telescopios.

Toda la programación fue recopilada en una plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Ciencia, donde los usuarios pueden revisar el detalle de cada actividad y filtrar la información según el tipo de panorama, la región o la fecha en que se realizará.

Cabe recordar que el Día de la Astronomía se instauró en Chile en 2014, tras un acuerdo entre la entonces CONICYT, la Fundación Planetario de la Universidad de Santiago y la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS), con el objetivo de fortalecer el vínculo entre esta área del conocimiento y la sociedad.