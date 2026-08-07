Eclipse solar comenzará en Siberia y cruzará el Ártico antes de llegar a España

El eclipse solar del 12 de agosto comenzará frente a la costa noreste de la península siberiana de Taimir (círculo polar ártico), un territorio escasamente poblado debido a su duro clima, tras lo cual la sombra de la luna se desplazará hasta llegar a España.

"Lamentablemente, el eclipse total será prácticamente invisible en nuestro país, aunque comenzará formalmente en Rusia, frente a la costa noreste de Taimir, alrededor de la medianoche, hora local", explicaron expertos del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de las Ciencias de Rusia a medios locales.

Siempre que las condiciones climáticas lo permitan, el eclipse se podrá apreciar parcialmente en las regiones norteñas rusas, concretamente, al noreste de la línea imaginaria formada entre las ciudades de Kaliningrado, San Petersburgo y Arjánguelsk, donde la luna cubrirá más del 80 % del disco solar.

La sombra de la luna deberá pasar a 100 kilómetros del Polo Norte, Groenlandia e Islandia, hasta llegar a la península ibérica.

Se espera que el próximo eclipse solar total visible desde Rusia ocurra entre el 30 y 31 de marzo de 2033, y únicamente se podrá apreciar desde la península oriental de Chukotka, en el Extremo Oriente ruso.

La península de Taimir, el territorio más septentrional del continente asiático, es tierra del pueblo nénets, un pueblo indígena de la Rusia ártica septentrional.

También convive el pueblo nganasan, cuya aislada ubicación les permitió mantener prácticas chamánicas incluso durante la Unión Soviética.

La empresa Nornickel, propiedad del oligarca del ex vice primer ministro, Vladímir Potanin, domina las explotaciones de la región, rica en minerales como el níquel.