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Tópicos: Sociedad | Astronomía

EE.UU. dona más de 170 millones para restaurar observatorio Manuel Foster

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actual Monumento Nacional y punto de turismo científico depende de la Universidad Católica.

EE.UU. dona más de 170 millones para restaurar observatorio Manuel Foster
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El Monumento Nacional Observatorio Manuel Foster, ubicado en la cima del cerro San Cristóbal, será restaurado, gracias a una donación de la Embajada de Estados Unidos en Chile, que aportará 185 mil dólares.

Originalmente llamado observatorio Lick, el recinto data de 1903, cuando fue instalado por la Universidad de California, y "en 1928 la Pontificia Universidad Católica de Chile lo recibió como una donación del destacado político y profesor de la misma casa de estudios, Manuel Foster Recabarren".

"Los recursos permitirán restaurar la cúpula y conservar el histórico telescopio, además de desarrollar material de divulgación sobre la centenaria colaboración científica entre Chile y Estados Unidos", detalló la legación.

La donación -de poco más de 170 millones de pesos- se concretará con una ceremonia este miércoles 2 de septiembre, en la cumbre del cerro.

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