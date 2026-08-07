Tras exitoso ahorro de energía, la NASA extendió la vida útil de la Voyager 2

Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA lograron liberar energía en la Voyager 2, lo que permite extender el tiempo durante el cual la nave espacial —lanzada en 1977— puede continuar realizando investigaciones científicas.

Conocida como el "Big Bang", esta iniciativa consistió en apagar simultáneamente ciertos dispositivos eléctricos y sustituirlos por alternativas de menor consumo, al tiempo que se garantizaba que la nave espacial se mantuviera lo suficientemente caliente para funcionar, explicó la agencia espacial en un comunicado.

Las sondas Voyager obtienen su energía de generadores termoeléctricos de radioisótopos, dispositivos que convierten el calor de la desintegración del plutonio en electricidad.

Debido al agotamiento constante de las reservas de plutonio, ambas sondas pierden aproximadamente 4 vatios de potencia al año.

Tras casi medio siglo desde su lanzamiento, los márgenes de energía de las naves espaciales se han reducido drásticamente, lo que obliga al equipo a ahorrar energía apagando los dispositivos y sistemas no esenciales.

Desde 2024, la disminución del suministro eléctrico ha obligado a la misión a apagar dos instrumentos científicos en cada una de las naves Voyager (cada nave cuenta con 10 instrumentos ; otros ya se habían apagado previamente porque solo se utilizaban para los encuentros planetarios de la misión).

Sin la actividad del Big Bang, la misión habría tenido que apagar otro instrumento en la Voyager 2 antes de finales de 2026.

El ahorro energético debería proporcionar la energía necesaria para mantener sus tres instrumentos en funcionamiento durante al menos un año más.

El equipo de la misión planea realizar el mismo intercambio en la Voyager 1, que está más lejos de la Tierra que la Voyager 2, y completar la operación en los próximos meses.