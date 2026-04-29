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Tópicos: Magazine | Radio

Verónica Franco recibirá el premio Personaje Radial del Año

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Archi anunció que será reconocida junto al locutor Christian Gordon en la reunión anual del gremio.

Verónica Franco recibirá el premio Personaje Radial del Año
 U.de Chile

La periodista y académica es además la última premiada Lenka Franulic.
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La Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) anunció que durante su asamblea nacional 2026 entregará el premio Personaje Radial del Año al locutor Christian Gordon y a la periodista Verónica Franco, conductora de El Diario de Cooperativa y recientemente galardonada con el Premio Lenka Franulic.

El consejo nacional de la gremial tomó la decisión destacando "el aporte al desarrollo de la radio en el país" de los reconocidos.

Junto a Gordon y Franco, Archi determinó entregar el Premio a la Trayectoria Radial a María Eugenia Vaccaro, directora de Radio Ñuble de Chillán, y a Jaime Díaz, director de Radio Carnaval de La Serena, "quienes han sido protagonistas en la consolidación y evolución de la radiodifusión regional".

De Verónica Franco, Archi relevó "su trayectoria, su rol en Radio Cooperativa y su aporte a un periodismo riguroso y confiable".

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