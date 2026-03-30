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Tópicos: Sociedad | Astronomía | Luna

Astrónoma Tere Paneque asistirá a lanzamiento de Artemis II de la NASA

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La científica chilena fue invitada al Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, para mirar el despegue de la histórica misión.

Se trata del primer viaje tripulado alrededor de la luna en más de 50 años, el que se prevé salga desde Estados Unidos el miércoles 1 de abril a las 19:24 horas en Chile.

Astrónoma Tere Paneque asistirá a lanzamiento de Artemis II de la NASA
 ATON / NASA
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La astrónoma Teresa Paneque asistirá a la histórica jornada especial en Estados Unidos, tras ser invitada por la NASA al lanzamiento de la misión Artemis II, que orbitará la Luna.

La científica chilena comunicó la noticia mediante redes sociales y expresó emoción por asistir al despegue del cohete más avanzados de la NASA, que está previsto para el miércoles 1 de abril. 

En un principio, Paneque compartió en emocionante un video sobre la invitación, pero explicó que no podría asistir al Centro Espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos, por compromisos previos. No obstante, la situación cambió a los pocos días y la científica pudo reorganizar su agenda para realizar el viaje.

"Literalmente, se alinearon los astros", señaló en sus redes sociales.

La misión Artemis II, programada para este miércoles, se trata del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Tiene una duración de 10 días y sus tripulantes esperan que el satélite natural pueda ser visto como un destino para visitar.

El cohete ha sufrido diferentes postergaciones desde el 2023. Por lo que se espera a las 19:24 horas en Chile despegue. La NASA señaló que prevé un 80% de probabilidad de clima favorable para el miércoles, cuando las principales preocupaciones son las nubes y el potencial de fuertes vientos.

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