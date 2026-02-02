La nueva carrera espacial entre EE.UU., China e India ya no busca solo "plantar una bandera", sino establecer bases sustentables y reactores nucleares en el polo sur lunar.

Desde 1972, ningún ser humano ha vuelto a las proximidades de nuestro satélite natural. Sin embargo, esta semana la misión Artemis 2 de la NASA prepara el lanzamiento de la cápsula Orión con una tripulación que marcará dos hitos: la primera mujer y el primer astronauta afroamericano en viajar a la Luna.

