Misión Artemis: El regreso de la humanidad a la órbita lunar

Publicado:
Llévatelo:
La nueva carrera espacial entre EE.UU., China e India ya no busca solo "plantar una bandera", sino establecer bases sustentables y reactores nucleares en el polo sur lunar.

Desde 1972, ningún ser humano ha vuelto a las proximidades de nuestro satélite natural. Sin embargo, esta semana la misión Artemis 2 de la NASA prepara el lanzamiento de la cápsula Orión con una tripulación que marcará dos hitos: la primera mujer y el primer astronauta afroamericano en viajar a la Luna.

