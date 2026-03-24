NASA detalló su multimillonario plan para volver a la Luna en 2028

La NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20 mil millones de dólares para volver a la Luna en 2028, con alunizajes tripulados periódicos y una base permanente en los próximos siete años.

El administrador de la agencia, Jared Isaacman, presentó una estrategia de despliegue lunar por fases que busca marcar un nuevo hito en la exploración espacial desde el histórico "Programa Apolo".

La iniciativa contempla una estrecha colaboración con empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, además de agencias espaciales internacionales.

Carlos García Galán, responsable del programa Moon Base, señaló que el plan busca asegurar una presencia sostenida de EE.UU. en la Luna y que, en una tercera fase, la base tendrá tres hábitats y obtendrá recursos del propio satélite.

El objetivo más inmediato es concretar un nuevo alunizaje tripulado en 2028. Una vez completadas las metas de Artemis V, la agencia espera establecer una cadencia de misiones que permita llevar astronautas al satélite cada seis meses.

El programa, presentado en una rueda de prensa en Washington, contempla además desplegar los primeros elementos de una presencia permanente antes de 2030, en lo que representa un cambio de escala respecto a los esfuerzos actuales.

La fecha fijada para 2028 responde a una revisión del programa Artemis, que incrementa la frecuencia de misiones tripuladas y redefine sus prioridades estratégicas.

Antes de ese hito, la NASA se prepara para el lanzamiento de Artemis II, que enviará a cuatro astronautas en una trayectoria alrededor de la Luna. El despegue, programado para abril desde Florida, se realizará tras el reciente retorno del cohete Space Launch System a la plataforma de lanzamiento.

En paralelo, la agencia confirmó que el desarrollo de la estación orbital lunar Gateway quedará en pausa, priorizando la inversión en infraestructura de superficie y sistemas de transporte, aunque sin descartar retomar el proyecto en el futuro.

"No debería sorprender a nadie que estemos pausando Gateway en su forma actual para enfocarnos en la infraestructura que apoya operaciones sostenidas en la superficie de la Luna", indicó Isaacman.