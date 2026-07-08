El 23 de junio de 2025 entró en operaciones el Observatorio Vera C. Rubin, ubicado en el Cerro Pachón, en la Región de Coquimbo, y considerado uno de los grandes proyectos astronómicos de la actualidad.

"El telescopio Rubin es un poco diferente a la gran mayoría de los otros, que normalmente están enfocados en una investigación en un punto, en un tiempo, en el cielo. (En cambio) Rubin -con un espejo de ocho metros- tiene como fin mapear todo el cielo cada tres o cuatro días. Entonces, está escaneando todo sin parar por 10 años, repitiendo todo el proceso (una y otra vez)", explicó a Cooperativa Stuart Corder, director científico de AURA, una de las instituciones responsables de estas operaciones.

Al modo de un "video de la realidad" del universo, el complejo servirá para investigar "a profundidad su dinamismo", y también indagar sobre "el origen de la materia y energía oscuras", que son "tan profundas y propias de la estructura" cósmica.

"Con ese nuevo entendimiento, vamos a tener un catálogo de todas las cosas en el Sistema Solar y la Vía Láctea, lo que servirá en el futuro para todos", resaltó el experto en Lo Que Queda del Día.

Por otro lado, "con Rubin, Chile tiene ya más del 50% de las habilidades de astronomía óptica en el mundo, y la nueva etapa es importante para el país, porque los datos que se generen -que son terabytes cada noche- viajarán desde el telescopio hasta Santiago, y de ahí a San Francisco (EE.UU.), procesados en menos de un minuto".

Corder indicó que "también hay sistemas que pueden filtrar eso con IA, y uno de ellos es chileno: se llama Alerce, y los astrónomos de todo el mundo lo están usando para elegir los objetos que son más importantes para ellos y activar nuevas observaciones con otros telescopios que también están en el país, formando un ecosistema para seguir los descubrimientos de Rubin en el cielo".

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