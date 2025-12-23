Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Colegio Médico Veterinario llama a no regalar mascotas en Navidad

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: austinkirk, unsplash.com
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colmevet, Viviana Valenzuela, advirtió que los animales de compañía no deben ser considerados regalos de Navidad, enfatizando que una adopción impulsiva suele derivar en el abandono o la "renuncia temprana".

Según la experta, la falta de planificación y el desconocimiento sobre el comportamiento natural de los animales —que a menudo se confunde con problemas de conducta— satura los centros de rescate y vulnera el bienestar de los seres sintientes; por ello, instó a las familias a asesorarse con médicos veterinarios para tomar decisiones fundadas, basadas en su estilo de vida y en el compromiso de cuidados a largo plazo que exige la Ley de Tenencia Responsable.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados