En entrevista con Lo Que Queda del Día, la directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colmevet, Viviana Valenzuela, advirtió que los animales de compañía no deben ser considerados regalos de Navidad, enfatizando que una adopción impulsiva suele derivar en el abandono o la "renuncia temprana".

Según la experta, la falta de planificación y el desconocimiento sobre el comportamiento natural de los animales —que a menudo se confunde con problemas de conducta— satura los centros de rescate y vulnera el bienestar de los seres sintientes; por ello, instó a las familias a asesorarse con médicos veterinarios para tomar decisiones fundadas, basadas en su estilo de vida y en el compromiso de cuidados a largo plazo que exige la Ley de Tenencia Responsable.

