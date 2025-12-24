Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago30.3°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaíso

Viejito Pascuero recorrió la bahía de Valparaíso y entregó regalos en Caleta Portales

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La tarde de este miércoles se realizó el tradicional recorrido del Viejito Pascuero por la Bahía de Valparaíso, que concluyó con la entrega de regalos a los hijos de los pescadores de la Caleta Portales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados