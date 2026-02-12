La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió esta tarde un alza considerable de las temperaturas en la Región Metropolitana, que alcanzará un peak de 33 grados Celsius este viernes 13 de febrero.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort informó que mañana "será el día más cálido de los próximos cinco días" en la capital, que mantendrá sus cielos despejados durante el fin de semana.

Para el norte grande del país, el experto adelantó que se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos de la Región de Antofagasta, debido al fenómeno del "Invierno Boliviano".

