Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago29.5°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"A prepararse": Meteorología advierte alza de temperatura para Santiago

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió esta tarde un alza considerable de las temperaturas en la Región Metropolitana, que alcanzará un peak de 33 grados Celsius este viernes 13 de febrero.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Elio Brufort informó que mañana "será el día más cálido de los próximos cinco días" en la capital, que mantendrá sus cielos despejados durante el fin de semana.

Para el norte grande del país, el experto adelantó que se esperan precipitaciones y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos de la Región de Antofagasta, debido al fenómeno del "Invierno Boliviano".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados