El experto de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) Elio Brufort informó en Lo que Queda del Día que este sábado las temperaturas descenderán, pero el día se sentirá "bochornoso".

"Estamos esperando un descenso hasta los 28 o 29 grados, pero con cielo nublado. Eso quiere decir que es altamente probable que mañana sintamos un día 'bochornoso'; medio desagradable en el sentido de que va a estar nublado, va a haber un poco más de humedad y va a estar la temperatura relativamente alta", señaló.

Posteriormente, "el domingo vuelven las temperaturas altas sobre los 30 grados y se quedan así hasta el día martes, donde el clima estará en torno a los 33, 34 grados", agregó Brufort.

