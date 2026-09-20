En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa abordamos el preocupante aumento de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en personas mayores de 60 años, como es el caso de la sífilis en mujeres. Para eso, conversamos con la infectóloga de la Universidad de Chile Claudia Cortés.

Además, dialogamos sobre el trabajo que se hace en Villarrica (Región de La Araucanía) con el único laboratorio que tiene sistemas de electroencefalografía -denominado Longkotukun Dungu Lab- y posee 256 canales. Para ello, invitamos a este episodio a su directora, Dayna Moya.

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