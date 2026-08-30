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Congreso Futuro: El impacto de los determinantes sociales en la salud mental

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En esta edición de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre el libro "Microbiología para viajeros", de Carolina Ávila, que aborda el cuidado de la microbiota y la prevención de enfermedades estomacales entre turistas.

También hablamos con Franco Mascayano sobre el lanzamiento del centro Ciades, que investigará los determinantes sociales que inciden en la salud mental en Chile.

Finalmente, con el investigador Frédérick Toro, comentamos un estudio científico que identificó a los ataques de perros y la pesca incidental como las principales causas de muerte del chungungo en el litoral chileno.

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