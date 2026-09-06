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Congreso Futuro: "Sentinet", el centro que busca fortalecer la capacidad del país ante crisis sanitarias

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Sentinet
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En esta nueva edición de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Eduardo Undurraga, quien profundizó acerca del Centro de Investigación en Vigilancia, Epidemiología y Nuevas Tecnologías para Amenazas Infecciosas Emergentes (Sentinet), una plataforma científica lanzada en 2026 para fortalecer la capacidad del país frente a crisis sanitarias.

También hablamos con el académico Jaime Pizarro Araya, quien está a cargo del libro "Soli, la cazadora del Desierto Florido de Atacama" de la Universidad de La Serena, un proyecto que surgió desde la investigación científica y que ahora se encuentra disponible para niñas y niños mediante un relato ilustrado.

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