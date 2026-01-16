En el marco de una nueva jornada del Congreso Futuro 2026, el neurocientífico Francisco Aboitiz, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad Católica, abordó este viernes una hipótesis que puede revolucionar la forma en que entendemos y practicamos la comunicación: la posibilidad de transformar directamente la actividad cerebral en habla.

En tanto, en el mismo evento, la matemática Claudia Vargas ofreció una reveladora mirada sobre la "ansiedad matemática" y su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. Su intervención puso de manifiesto la crítica relación entre las emociones, el estrés y la capacidad de aprendizaje.

